5 tips til fine og billige karnevalskostymer

40, Vestre Toten

Forfatter av boka "Føkk lykke!" Forfatter av barneboka "Jeg vil ikke være prinsesse" Gullpennen Vixen Blogawards 2016 Årets mammablogger 2014 ------------------ Det er tøft å være foreldre. Vi skal oppdra barna våre pedagogisk riktig, følge dem opp korrekt, beskytte dem mot all smerte, sørge for at de alltid er lykkelige og passe på at de ikke kjeder seg. I tillegg skal vi ha spennende hus, lage mat fra bunnen, bake flotte bursdagskaker og se ut som vi gjorde før vi fikk barn. Ikke rart vi blir slitne! Jeg heter Marte, er frilansjournalist og mamma til en gutt på seks og ei jente på fem. Jeg har hoppet av denne karusellen. Her får du en liten titt inn vårt Casa Kaos. Vi lever helt pedagogisk ukorrekt, men du skal se det blir folk av barna mine og.