Se her lille vennen min, drikk dette. Så vil du føle deg bedre med en gang.

Den lille var litt kvalm her om dagen. Men mamma vet. Mamma vet alltid. Jeg ga den lille et glass med vann med litt sitron og honning i. Aner ikke om det hjelper mot kvalme. Men det smakte akkurat så surt at den lille rynket litt på nesa, men samtidig så søtt at det gikk ned. Det funket. Kvalmen forsvant.

Hemmeligheten er å være overbevisende nok.

Mamma vet.



Slapp av lille venn. Har du vondt i hodet? Ja, men da vet jeg akkurat hva som hjelper. Se her, ta denne tabletten, så går det over.

Tabletten var en sånn CuraMed råmelk-tablett med sitron. Den funker mot alt. Mot reisesyke, kvalme, hodepine, feber, vepsestikk, skrubbsår, you name it.

Vrikket ankel? Ja, da vet mamma nøyaktig hva som skal til. Du må sitte i sofaen med beinet på en pute, sånn, i akkurat den vinkelen, og så legger jeg et håndkle over og så spiser du det som er på denne skeia. På skeia var det bringebærsyltetøy med frø på. Frøene skrapte jeg av et knekkebrød.

Mamma vet.

Mamma vet alltid.

Tett nese - vaselin på nesetippen og sniffe på en bomullsdott med varmt vann og lime.

Vannkopper - loff med smør.

Feber - klut på pannen og en vitaminbjørn.

Lite energi - ei skei med rømme.

Får ikke sove - gresskarkjerner.

Og det funker. Alltid. Jeg har spart mye penger på Paracet, reisesyketabletter og andre medisiner.

Man må bare være overbevisende nok.

Har du noen gode tips til vidundermedisin?

