Jeg vil så gjerne hjelpe deg, men jeg kan ikke

Jeg vil så gjerne hjelpe deg. Når du kommer gråtende hjem og forteller at noen har sagt at du har teite klær. Jeg har så lyst til å oppsøke den ungen og be vedkommende skjerpe seg.

Men det kan jeg ikke.



Jeg har så lyst til å ordne opp for deg. Når du har blitt uvenner med bestevennen din og du ligger våken halve natta og grubler.

Men det kan jeg ikke.

Jeg skulle ønske jeg kunne rydde opp etter deg. Når du har vært litt dust mot vennene dine, sagt noe du ikke mente, gjort noe du angrer på.

Men det kan jeg ikke.

Jeg får så lyst til å beskytte deg når du er redd. Jeg vil beskytte deg mot hele verden. Jeg får så lyst til å legge et tykt, varmt teppe over deg og bare holde rundt deg. For alltid.

Men det kan jeg ikke.

Jeg skulle så gjerne ha kjøpt den nye buksa til deg. Den du har så veldig lyst på. Den som «alle andre» har. Den som er kjempedyr og upraktisk og som du egentlig ikke trenger. Jeg skulle så gjerne ha gitt deg alt du vil ha for at du ikke skal føle deg utenfor.

Men det kan jeg ikke.

Det er så vondt å se deg gråte. Det er så vondt å se deg fortvilet. Det er så vondt å se deg sint og hjelpeløs. Du er så liten. Du jo er bare et lite barn.

Men jeg kan ikke ordne opp for deg.

Jeg kan trøste, snakke med deg og hjelpe deg med å sortere følelsene og tankene dine. Og jeg kan gi deg mer eller mindre gode råd. Men jeg kan ikke ordne opp for deg. Det må du gjøre selv.

Det er kun du som kan si unnskyld når du har gjort noe dumt. Det er kun du som kan rette opp feilene dine. Det er kun du som må føle skammen. Det er kun du som må lære deg ikke å bry deg om hva de andre sier, og være stolt av at du er akkurat den du er.

Livet inneholder masse glede, latter, kjærlighet og godfølelser. Men dessverre, og heldigvis, består livet også av sorg, krangling, uvennskap, sinne, skam, utenforskap, fortvilelse og anger.

Det er forferdelig vondt bare å stå og se på, men dette må du klare selv, lille vennen min. Det kalles å leve. Jeg er her i bakgrunnen når du trenger meg.

Flere som kjenner seg hjelpeløse når barna har det vondt?

